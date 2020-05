Vídeos e relatos no Dia de luta antimanicomial

Uma série de vídeos e relatos marcará o Dia de luta antimanicomial em Assis.

Por conta da pandemia do coronavírus, as entidades, que geralmente realizam uma série de eventos em grupos presenciais, decidiram concentrar as atividades em depoimentos e relatos, exibidos nas mais diferentes plataformas digitais.

Nesta segunda-feira, dia 18 de maio, há uma programação, ao vivo, a partir das 17h30, com o tema “18 de maio: vivências da loucura e experiências artísticas”, com as participações da escritora, poetisa, artesã e militante da luta antimanicomial, Célia “Felina”, e da psicóloga e conselheira municipal de saúde, Anna.

Três renomados profissionais da área da saúde mental participam com vídeos e relatos na programação desta segunda-feira, dia 18.

A psicóloga e professora livre-docente aposentada em saúde mental e saúde coletiva da Unesp de Assis, Cristina Amélia Luzio, abordará o tema “A luta antimanicomial em tempos de pandemia: breves reflexões”.

Sílvio Yasui, psicólogo e ativista da luta antimanicomial desde 1987, fará uma abordagem sobre a “Luta antimanicomial e os tempos sombrios”.

“Cuidando de mim, cuidando do outro e cuidando de nós” terá uma narrativa do psicólogo e professor na Universidade Federal Fluminense, Ricardo Sparapan Pena.

Os debates, relatos e vídeos podem ser acessados pela redes através do Facebook e Youtube.

A intensa programação é uma realização do ‘Coletivo 18’, com apoio de vários instituições ligadas à saúde mental.