Velório da Prudenciana deve ser entregue nos próximos dias

O Velório Municipal do Complexo Prudenciana está quase pronto e deve ser reaberto na primeira quinzena de dezembro.

Na manhã desta terça-feira, dia 24 de novembro, trabalhadores davam os últimos retoques na pintura do do Velório Municipal do Complexo Prudenciana, fechado há mais de um ano para ser reformado e ampliado.

Assim que for concluída a pintura, explicou o administrador do Cemitério Municipal, Fabiano Cavalcanti, “Haverá limpeza e colocação do mobiliário, que está sendo comprado”.

A administração do Cemitério Municipal aguarda uma definição do gabinete do Paço Municipal para marcar a data para, oficialmente, entregar o novo e moderno espaço.

Velório está praticamente pronto