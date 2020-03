Vacinação ‘sem sair do carro’ é até o meio-dia em dois locais

Nesta terça-feira, dia 31 de março, recomeça a vacinação contra a gripe na cidade de Assis. A novidade, repetindo o que outros municípios já fizeram, será a aplicação da vacina sem que o usuário desça no carro.

Na semana passada, as quase 11 mil doses, distribuídas em dois lotes, acabaram rapidamente.

Nessa fase, explicam as autoridades de saúde, a vacinação é destinada aos idosos, com mais de 60 anos, os profissionais da área da saúde e pessoas portadoras de deficiência.

Em dois pontos de vacinação, o usuário não precisa sair do carro para que receber a vacina: na Unimed, localizada na avenida Rui Barbosa, entre as ruas Valverde e Comerciários, e na FEMA, com entrada pelo portão da avenida São Cristovão.

Além desses postos, continua a vacinação nas unidades de saúde escolas.

Veja os locais, de acordo com publicação do portal oficial da Prefeitura Municipal.

UBS Fiuza

UBS Maria Isabel

UBS Vila Operária

UBS Bonfim.

Para moradores da região do Jardim Paraná, a vacinação será na EMEI Bambalalão.

Quem é atendido na UBS Ribeiro receberá a vacina na Escola Darcy Ribeiro.