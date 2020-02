V.O. intensifica ensaios e divulgação do desfile

Faltando 15 dias para o início do Carnaval, a Escola de Samba Unidos da Vila Operária decidiu intensificar os ensaios da bateria e a divulgação do desfile que promoverá no próprio bairro, no sábado, dia 22 de fevereiro.

Os ensaios da bateria, comandados por José Corrêa, Marinho, Silvinho Bermejo e Marcos Paiva, passam a acontecer três vezes na semana. Terça-feira e sexta-feira no barracão da rua Tibiriçá e quinta-feira, na praça do bairro, sempre às 21 horas.

No barracão, o carnavalesco Audálio Duarte acelera a linha de produção das fantasias das alas para poder se dedicar às alegorias na última semana.

Segundo o presidente da Unidos da V.O., José Corrêa, o fato de ser um desfile no bairro, feito somente com recursos próprios, obriga a escola a ter um limite de integrantes. Mesmo assim, o planejamento inicial já foi alterado em razão da grande procura de foliões interessados em desfilar nas alas.

Ele calcula que a agremiação consiga reunir cerca de 200 integrantes no total.

DIVULGAÇÃO – Numa iniciativa dos próprios membros da escola, com ajuda de empresas parceiras, a Unidos da V.O. iniciou uma campanha de divulgação do desfile. Alguns outdoors foram instalados em pontos estratégicos da cidade informando a realização do cortejo, na avenida Siqueira Campos, dia 22 de fevereiro, a partir das 20 horas.

O desfile termina no próprio barracão, onde haverá marchinhas de carnaval e uma seleção dos melhores sambas de enredos.

