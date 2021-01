Um sepultamento em Paraguaçu nesta terça-feira

Há um sepultamento programado para esta terça-feira, dia 5 de janeiro, no Cemitério Municipal de Paraguaçu Paulista.

Em Assis, até o início da manhã, de acordo com a administração do Cemitério Municipal da Saudade, não havia sepultamento programado.

O senhor Benedito Joaquim da Cruz, de 83 anos, que morava na rua João Jorge Rosa, no bairro Barra Funda, será sepultado no final da tarde, às 17h30. O corpo está sendo velado no Velório Municipal de Paraguaçu Paulista.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!