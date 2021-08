Um sepultamento em Assis nesta terça-feira

Há um sepultamento programado para esta terça-feira, dia 10 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor Nelson Nizoli, de 87 anos, está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o féretro às 15h30. O sepultamento está marcado para às 16 horas

O senhor Pedro Leite Gonçalves, de 91 anos, que morava na rua Nivaldo Neres Gusmão, na vila Nova Florínea, está sendo velado no Complexo Prudenciana. No início da tarde, às 13h30, o corpo será levado para a cidade de Primeiro de Maio, no Paraná, onde acontecerá o sepultamento.

REGIÃO – Em Pedrinhas Paulista, no final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor Alessandro di Raimo, de 69 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Também em Pedrinhas Paulista ocorrerá o sepultamento de Michelle Valone, de 87 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!