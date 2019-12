Um sepultamento em Assis nesta segunda-feira, 30 de dezembro

Há um sepultamento programado para esta segunda-feira, dia 30 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da tarde, em horário a ser definido pela família, será sepultado Gilberto Luciano da Silva, de 55 anos de idade, que morava na rua Rio Claro, no Jardim Paraná. O velório acontece na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

Nesta segunda-feira também haverá o sepultamento do cadeirante Valmir Rodrigues Froes, de 52 anos, que morreu num incêndio registrado em sua residência, na rua Cambará, no Jardim Paraná, em Assis, na noite deste domingo. Assim que o corpo for liberado pelo Instituto Médico Legal, será levado para Maracaí, onde será velado no Velório Municipal e sepultado no Cemitério daquela cidade.

Em Paraguaçu Paulista ocorrerá o sepultamento da senhora Conceição Maria de Paiva, de 89 anos, que morava na rua Caramuru. O corpo está no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!