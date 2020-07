Um sepultamento em Assis nesta segunda-feira, 20 de julho

Há um sepultamento programado para esta segunda-feira, dia 20 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor Luís Jacintho, de 82 anos de idade, que morava na rua Quintino Bocaiúva. O corpo está sendo velado na Catedral de Assis, de onde sairá o féretro às 10h30.

No início da tarde deste domingo, dia 19, aconteceu o sepultamento do banespiano aposentado Uraci Carvalho, conhecido por ‘Ura’, de 71 anos, morador da rua Regente Feijó, no centro da cidade.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!