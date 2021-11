Um sepultamento em Assis nesta quinta-feira

Há um sepultamento programado para esta quinta-feira, dia 18 de novembro, no cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Toyoko Oshiro Kanashiro, de 89 anos, está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional, mas ainda não foi definido o horário do sepultamento.

REGIÃO – Na cidade de Florínea, será sepultado o senhor Benedito da Silva, de 73 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!