Tribunal acata recurso do MP e motorista envolvido em ‘racha’ é preso

Foi preso na tarde desta terça-feira, dia 18 de maio, em Cândido Mota, o motorista envolvido no acidente que matou a psicóloga Maria Flávia Camoleze, de 26 anos.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acatou recurso apresentado pelo Ministério Público, assinado pelo promotor de Justiça Fernando Fernandes Fraga, e decretou a prisão preventiva do motorista envolvido em racha -disputa de velocidade- na avenida Rui Barbosa, em Assis, na madrugada do dia 1º de maio.

A decisão de ‘cautelar inominada criminal’, assinada pelo relator Cláudio Antônio Marques da Silva, da 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi publicada na manhã desta terça-feira, dia 18 de maio.

“Defiro a tutela antecipada, para os fins de conceder efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto pelo requerente na origem e, com isso, determinar a prisão preventiva do réu, Murilo Almeida Machado”, decidiu o magistrado, que determinou a expedição do mandado de prisão.

Por volta das 16 horas, o mandado de prisão preventiva foi cumprido pelos policiais.

Acidente resultou em morte

Imagem: Redes sociais