Três sepultamentos em Assis neste sábado, dia 4 de janeiro

Há três sepultamentos programados para este sábado, dia 4 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultado o senhor Osvaldo Beneli, de 74 anos, que morava na rua Fernando Costa, na vila Glória. O velório acontece na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

No início da tarde, às 14 horas, acontece o sepultamento do senhor Antônio Pereira Sales, de 82 anos, morador da avenida Getúlio Vargas, na vila Glória. O corpo está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente.

No período da tarde, em horário a ser definido pela família, será sepultado o senhor Antônio Caldeira, de 71 anos, morador da rua Padre Gusmões, na vila Tênis Clube. O corpo está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!