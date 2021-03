Três sepultamentos em Assis neste sábado

Há três sepultamentos programados para este sábado, dia 13 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Alice Coelho de Oliveira, de 60 anos, que morava na rua Osvaldo Aranha, na vila Glória, será velada no próprio cemitério e sepultada no período da manhã, em horário a ser definido.

A senhora Valda Liôncio da Silva Pereira, de 57 anos, será sepultada no período da manhã e a família ainda não decidiu se o velório ocorrerá no Complexo Prudenciana ou no Centro Funerário São Vicente.

Luís Carlos Paes de Oliveira, conhecido pelo apelido de ‘Lambari’, que morava no Parque Colinas, em Assis, morreu na cidade de Marília, momentos antes de passar por cirurgia. O corpo será transladado para Assis e será velado no Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza. Ainda não foi definido o horário do sepultamento.

Em Cândido Mota, às 10h30, será sepultada a senhora Dejandira Ana Lopes, que está sendo velada no Velório Municipal.

Também no período da manhã, em Cândido Mota, acontecerá o sepultamento de Darci Miguel, que morreu no Hospital Regional de Assis.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!