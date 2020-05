Três sepultamentos em Assis neste domingo, dia 10 de maio

Há três sepultamentos programados para este domingo, dia 10 de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

Às 9 horas será sepultado Cláudio Lúcio da Silva, de 58 anos de idade, que morreu na cidade de Jundiaí. O corpo está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

Às 10h15 haverá o sepultamento do senhor Benjamin de Souza, de 88 anos, morador da rua Ademar de Barros, na vila Glória. O velório ocorre na sala 2 do Centro Funerário São Vicente.

O senhor Sebastião A. Lobo de Andrade, de 95 anos, que morava na rua Independência, está sendo veleado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente. Não foi definido o horário do sepultamento.

O senhor Aristeu Mânfio, de 80 anos, morador do Parque das Acácias, em Assis, está sendo velado e será sepultado no Cemitério Municipal de Cândido Mota, às 10h30.

No final da tarde deste sábado, dia 9, a Polícia Civil identificou o corpo encontrado carbonizado numa estrada de terra da vila Tênis Clube, atrás do estádio Tonicão. Trata-se de Luís Alberto da Silva Santos, de 37 anos. Ele será velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente a partir das 9 horas e, às 13 horas, será sepultado em Tarumã.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!