Três sepultamentos em Assis neste domingo

Há três sepultamentos programados para este domingo, dia 13 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 8h30, será sepultada a senhora Bernardina Maria Barbosa de Souza, que morreu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e o corpo foi transladado para Assis.

No final da manhã, às 11 horas, acontecerá o sepultamento da senhora Célia Maria de Oliveira Cardoso, que morava na rua Paranapanema, no Jardim Paraná. O corpo está sendo velado no próprio cemitério.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultado o senhor Nelson Tomio Yamashita, de 67 anos, que morreu na cidade de Jaú, onde residia. O velório acontece no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional de Assis, de onde sairá o féretro às 13h30.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!