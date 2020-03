Três sepultamentos em Assis nesta segunda-feira, 30 de março

Há três sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 30 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 10h30, será sepultado José Carlos Bernardino, de 56 anos de idade, que morava na zona rural, Água da Anta. O corpo está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

Logo depois, às 11 horas, será sepultado o senhor Manoel Pietro, morador da rua São Carlos, na vila Progresso. O corpo está sendo velado no próprio cemitério municipal.

No início da tarde, às 13h30, haverá o sepultamento da senhora Amélia Fernandes da Silva, de 83 anos, que estava abrigada no Asilo São Vicente de Paulo. O velório ocorre na sala 1 do Centro Funerário São Vicente.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!