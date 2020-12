Três sepultamentos em Assis nesta quinta-feira

Há três sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 17 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã, às 9 horas, será sepultado o senhor Orlando Tavares de Souza, de 88 anos de idade, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 8h30.

O sepultamento do senhor Genésio Olegário, de 92 anos, acontecerá no início da tarde, às 14 horas. O velório ocorre na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

O senhor Noel Melchior, de 91 anos de idade, está sendo velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 14h30. O sepultamento ocorrerá às 15 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!