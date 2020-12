Três sepultamentos em Assis nesta quarta-feira

Há três sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 2 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã será sepultado o senhor João José de Almeida, de 88 anos de idade, que morreu na Santa Casa de Misericórdia de Assis. Não haverá velório.

No início da tarde, às 14 horas, haverá o sepultamento de Durval Teodoro, conhecido pelo apelido de ‘Negão do Ferro Velho’, de 68 anos de idade, que morava na rua Antônio Zuardi e morreu na Santa Casa de Ourinhos. O velório acontece na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.

Às 15 horas será sepultado Agostinho Gonçalves Pereira, de 58 anos de idade, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!