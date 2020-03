Três sepultamentos em Assis nesta quarta-feira, 4 de março

Há três sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 4 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultado o senhor Pedro Ortiz de Oliveira, de 90 anos de idade, que morava na rua João Contrucci, na vila Souza. O corpo está no Velório Municipal da Saudade, ao lado do portal de entrada do Cemitério Municipal.

Logo depois, às 11 horas, haverá o sepultamento do senhor Antônio Silvério da Silva, de 84 anos, morador da rua Platina, na vila Rodrigues. O corpo está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

No período da tarde, em horário a ser definido pela família, será sepultado o senhor José Freitas Barros Neto, de 63 anos de idade, que morava na rua Pedro Alvares Cabral, na vila Maria Isabel. O velório acontece no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional de Assis.

Na vizinha cidade de Cândido Mota, às 10 horas, haverá o sepultamento do senhor Luís Nogueira, de 87 anos, que morava no distrito de Nova Alexandria.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!