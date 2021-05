Três moradores da região são premiados no ‘Giro da Sorte’

Mais três premiados no ‘Giro da Sorte’ do Hiper Saúde Bauru na região de Assis.

No sorteio realizado na manhã deste domingo, dia 16 de maio, os prêmios foram direcionados para Assis, Cândido Mota e Paraguaçu Paulista. Cada contemplado na rodada recebeu R$ 1 mil.

O prêmio principal do domingo, um veículo Fiat Toro, Endurance e mais R$ 40 mil, teve como ganhador Júlio Muranata, da cidade de Itaí. Ele recebeu a premiação na sede do Hiper Saúde, em Bauru, nesta segunda-feira.

Os premiados no ‘Giro da Sorte’ na região de Assis foram:

Sueli Aparecido Vinhato, que mora na rua Ângelo Vinhato, em Cândido Mota.

Josefa Barbosa do Nascimento, moradora da rua Oscar Bressane, em Paraguaçu Paulista.

Maria Cecília da Conceição Muniz, que mora na rua Olavo Bilac, na vila Ribeiro, em Assis.

Quem adquire o Certificado de Participação do Hiper Saúde Bauru, além de concorrer a prêmios, colabora com a Fundação Amaral Carvalho, que administra o Hospital do Câncer de Jaú.

Premiados do Hiper Saúde