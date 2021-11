Trator modificado em trem patina no teste e Prefeitura adia apresentação

Não deu certo o teste do trator transformado em trem que a Prefeitura de Assis pretendia apresentar à população na noite desta terça-feira, na praça da vila Operária.

No teste realizado no final da tarde desta segunda-feira, dia 29, em frente à antiga Estação Ferroviária, o ‘Ecotrem’, como está sendo denominado oficialmente, patinou nos trilhos e precisou ser empurrado por funcionários da Prefeitura para se movimentar por alguns metros.

No vagão tracionado pelo trator, estavam o prefeito José Aparecido Fernandes e os secretários de Desenvolvimento, Ivan Décio Serra, de Planejamento e Obras, Fábio Nossak, e Cultura, Emerson Gonçalves.

Enquanto as autoridades manuseavam seu celulares no vagão adaptado com poltronas similares as dos ônibus do transporte coletivo, no chão, alguns trabalhadores faziam muita força para tentar empurrar o trator.

Para aumentar o peso da ‘máquina’ e tentar forçar o atrito das rodas com os trilhos, alguns homens subiram no engate que tracionava o vagão com as autoridades. Só assim, a gambiarra se movimentou por alguns metros.

Na manhã desta terça-feira, depois do fracassado teste realizado na véspera da ‘estreia’, a Prefeitura Municipal decidiu cancelar a apresentação do ‘Ecotrem’, mas justificou que o motivo seria “o tempo chuvoso”.

Diz a nota emitida pela Prefeitura:

“ATENÇÃO!

A Prefeitura de Assis, comunica que devido as chuvas, o evento de apresentação do Projeto do ECOTREM, foi CANCELADO, e será marcada nova data.

Atenciosamente

Assessoria PMA”

Homens empurram o trator transformado em trem

Imagem: Reprodução redes sociais