TRAGÉDIA – Colisão frontal entre ônibus e caminhão deixa um morto e vários feridos

Mais uma tragédia com morte nas rodovias regionais.

No início da noite desta quarta-feira, dia 4 de maio, pouco antes das 20 horas, na rodovia Raposo Tavares, em Ibirarema, um caminhão colidiu frontalmente com um ônibus de passageiros da empresa Andorinha, que trafegava no sentido capital-interior. As informações são do órgão de imprensa ‘Repórter Ourinhos’, que está no local do acidente,

No local, há uma mureta dividindo as pistas e as causas do acidente ainda são desconhecidas.

Segundo publicação do mesmo órgão de imprensa, o motorista do ônibus teria morrido e continua preso às ferragens. Não há informações sobre a identidade da vítima.

Alguns passageiros do ônibus, a maioria com ferimentos considerados de natureza leve e moderada, estão sendo removidos para hospitais da região e até para a Unidade de Pronto Atendimento de Assis.

A Polícia Militar Rodoviária atende a ocorrência e sinaliza a pista para evitar novos acidentes.

Viaturas da Concessionária CART e do Corpo de Bombeiros socorrem as vítimas.

Imagem: Redes sociais

