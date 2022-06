TJD adia julgamento do VOCEM por jogo não realizado

O julgamento do VOCEM -denunciado pela não realização da partida contra o Osvaldo Cruz, no dia 8 de maio, no estádio Tonicão, por falta de uma ambulância UTI Móvel- foi adiado pelo Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol.

O Departamento Jurídico do VOCEM foi citado na sexta-feira, dia 27 de maio, para apresentar defesa no julgamento marcado para esta quarta-feira, dia 1º de junho, às 17 horas.

No entanto, na tarde desta terça-feira, dia 31 de maio, o presidente Lauro Valim foi comunicado pela Federação Paulista que o julgamento “foi adiado por pedido da Procuradoria, que irá aditar a denúncia feita”.

A orientação é para o clube aguardar nova citação “para quando o processo voltar a entrar em pauta, assim que a denúncia for aditada”.

DEFESA – A diretoria do clube mariano tenta se eximir da culpa, alegando que a empresa contratada para oferecer o veículo de emergência não honrou seu compromisso ao não comparecer no horário previsto: “Estaremos apresentando nossa defesa e esperamos que seja remarcada uma nova partida”, disse o advogado do clube, Mauro Servilha.

O jogo entre VOCEM e Osvaldo Cruz faz parte da quarta rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão.

Sem computar os pontos da partida não realizada, Osvaldo Cruz e VOCEM somam oito pontos cada, junto com o Itararé, que tem um jogo a mais. O Grêmio Prudente lidera o Grupo 2, com 12 pontos. Assisense, com 6 pontos, e Santacruzense, com apenas um ponto, completam a tabela de classificação.

De acordo com o regulamento da competição, os dois primeiros colocados de cada grupo avançam à segunda fase, além dos quatro melhores terceiros colocados das seis chaves.

Atualmente, o VOCEM -terceiro colocado do grupo 2- não conseguiria vaga para avançar na Segundona.

A próxima rodada -terceira do segundo turno- terá os seguintes jogos neste final de semana:

Sábado – 15 horas – Grêmio Prudente (1º) x Itararé (4º)

Domingo – 10 horas – Assisense (5º) x Osvaldo Cruz (2º)

Domingo – 10h30 – Santacruzense (6º) x VOCEM (3º)

Torcedor ficou sem assistir partida no Tonicão

Arquivo: Lúcio Coelho