Suspeita de Covid provoca interdição da agência Itaú

A agência do banco Itaú, situada na avenida Rui Barbosa esquina com a rua Capitão Francisco Rodrigues Garcia, no centro de Assis, foi interditada nesta quarta-feira, dia 5 de agosto, após o registro de um caso suspeito de Covid-19 no seu quadro de funcionários.

O Sindicato dos Bancários interviu para que o banco adotasse o mesmo protocolo que já vem sendo realizado, com intuito de preservar os demais funcionários que tiveram contato com a possível pessoa contaminada. “Todos devem ser mantidos em isolamento”, defende o secretário da entidade sindical, Fábio Escobar.

O Sindicato dos Bancários acredita que a agência deverá passar por higienização e ficará temporariamente fechada. “Pedimos a compreensão da população, já que o atendimento de duas agências ficará concentrado apenas numa, a da Rui Barbosa esquina com a Ângelo Bertoncine”, finalizou Escobar.

Informações e foto: Ello Comunica