SUB-20 – VOCEM estreia com vitória em Jaú; Assisense empata no Tonicão

Começou o Campeonato Paulista de futebol da categoria sub-20 nesta quinta-feira, dia 5 de agosto, para os dois times de Assis.

O VOCEM, mesmo jogando na casa do adversário, no estádio Zezinho Magalhães, derrotou o XV de Jaú pelo placar de 2 a 0.

O centroavante Wilton abriu o placar com menos de dois minutos de jogo ao concluir, de cabeça, uma cobrança de escanteio.

Ainda no primeiro tempo, num chute forte da intermediária, Jonathan ampliou para o time mariano.

No último lance do jogo, Pedro teve a grande chance de dar números finais ao placar e fazer 3 a 0. Ele encobriu o goleiro Otávio, mas a bola passou sobre o travessão.

O técnico Júlio César, o ‘Juca’, usou os seguintes jogadores na vitória do VOCEM diante do XV de Jaú: Guiotti; Dener, Felipe, Geromel e Thiago (Willian); Jonathan, Cleiverson (Italo), Léo Fontana (Pedrinho) e João Lucas; Ismael (Caio) e Wilton (Pedro).

EMPATE – Em Assis, no estádio Antônio Vianna Silva, o ‘Tonicão’, o Atlético Assisense saiu perdendo no placar contra o Clube Atlético Penapolense, mas conseguiu reagir e chegar ao empate em 1 a 1. O gol do Falcão do Vale foi marcado pelo jogador Pedro.

O técnico Mauri Euzébio escalou o Assisense com: Henrique; João Vítor, Pedro Lucas, Jansen e Lenilson; Bryan, Valmir, João Victor e Kleberson; Kauan e João Vithor. Entraram no transcorrer da partida: Abner, Pedro Henrique, Marcos Vinícius e João Vitor Peres.

No outro jogo do Grupo 2, o Marília foi até Taquaritinga e goleou o time da casa pelo placar de 5 a 2.

PRÓXIMA RODADA – Na quinta-feira da próxima semana, dia 12 d agosto, acontecerá a segunda rodada do Campeonato Paulista da categoria sub-20.

O VOCEM receberá o Taquaritinga no estádio Tonicão e o Assisense viaja até Marília para enfrentar o líder MAC.

O Penapolense recebe o XV de Jaú no encerramento da rodada.

Dos seis clubes, três avançam à segunda fase.

Jogadores do VOCEM comemoram a vitória em Jaú

.