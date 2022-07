Sub-20 do Assisense tem jogo decisivo em São Caetano

O Clube Atlético Assisense tem jogo decisivo pelo Campeonato Paulista da categoria sub-20 na tarde desta quarta-feira, dia 27 de julho, em São Caetano do Sul.

Último colocado do grupo 17, com três derrotas e sem pontuar nos três compromissos realizados, o ‘Falcãozinho do Vale’ precisa, obrigatoriamente, vencer no Grande ABC para não ser eliminado precocemente da competição.

Na tarde do último sábado, dia 23, no encerramento do primeiro turno, o Atlético Assisense foi derrotado pelo próprio São Caetano no estádio Tonicão pelo placar de 1 a 0.

Antes, o time havia sido derrotado pelo Ibrachina, em São Paulo, e Desportivo Brasil, em Assis.

DERROTA – Com a saída inesperada do técnico Fernandinho Santos, que deixou a equipe após dois jogos para participar de um curso de qualificação profissional da CBF, o Assisense não pôde contar com um treinador oficial na súmula, mas teve no banco, como assistente técnico, o presidente do Esporte Clube Paraguaçuense, Petrus Ricardo, na derrota contra o São Caetano.

O ‘Falcãozinho do Vale’ perdeu com: Lucas Ferreira; Paulo André, Júnior Lopes, Renato Serra e Gustavo; Pedro Henrique, Moisés Chaves, João Vítor e Diego Miranda; Crisnan e Caio Henrique. Entraram: João Pedro, Kauã Madureira, Elvis Barbosa, Rodrigo Arend, Gabriel Lucas e Vítor Eduardo. Assistente técnico: Petrus Ricardo.

O único gol da partida foi anotado pelo lateral direito Jhonatan, aos 23 minutos da primeira etapa.

TAXA – De acordo com registro do árbitro Clayton de Oliveira Dutra na súmula da partida, o Atlético Assisense não pagou as taxas de arbitragem.

No outro jogo do grupo 17, na quarta-feira, dia 20, em São Paulo, Ibrachina e Desportivo Brasil ficaram no empate em 2 a 2.

CLASSIFICAÇÃO:

Desportivo Brasil – 7 pontos

São Caetano – 6 pontos

Ibrachina – 4 pontos

Assisense – 0 ponto

A RODADA

Em Porto Feliz – Desportivo Brasil x Ibrachina

Em São Caetano – São Caetano x Assisense

Assisense foi derrotado pelo São Caetano no estádio Tonicão