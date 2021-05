Só 11% dos idosos foram vacinados contra H1N1 em Assis

Diferente do que acontece pela procura aos imunizantes contra a Covid-19, onde há até suspeita de fraudes em atestados médicos e declarações para que as pessoas consigam ser vacinadas antes do calendário previsto, a busca pela vacina contra a gripi H1N1, do vírus influenza, que também pode causar a morte, é muito abaixo do esperado e já preocupa as autoridades de saúde no município de Assis.

“É importante lembrar que o vírus da influenza está circulando simultaneamente com o novo coronavírus. Portanto, as pessoas dos grupos prioritários (crianças com menos de seis anos de idade, idosos a partir de 60 anos, gestantes, profissionais de saúde, profissionais da educação e puérperas) devem valorizar e tomar a vacina contra a gripe para ficarem imunizados e protegidos contra o vírus influenza, evitando, assim, sintomas gripais, que poderão ser confundidos com a COVID-19”, alerta uma servidora da Vigilância Epidemiológica.

Um dado alarmante é a baixa procura pela vacina contra a gripe pelos idosos.

De acordo com um levantamento parcial da Secretaria Municipal da Saúde, divulgado na tarde desta segunda-feira, dia 17 de maio, somente cerca de 11% dessa faixa etária tinha sido imunizada até aquele momento. Alguns, podem estar esperando o período necessário pós vacina contra a COVID, mas a cobertura vacinal ainda é muito tímida.

Acompanhe os números da vacinação contra a H1N1 em Assis, após vários dias de vacinação disponível nas unidades de saúde:

Crianças a partir de 6 meses e menores de 6 anos

População – 6770

Doses aplicadas – 2.129

Cobertura vacinal – 31,4%

Idosos com mais de 60 anos

População – 19.280

Doses aplicadas – 2.130

Cobertura vacinal – 11%

Gestantes

População – 902

Doses aplicadas – 327

Cobertura vacinal – 36,2%

Puérperas

População – 148

Doses aplicadas – 85

Cobertura vacinal – 57,3%

Trabalhadores da saúde

População – 4.462

Doses aplicadas – 2.344

Cobertura vacinal – 52,5%