Símili comandará a Câmara em 2021; Fernandes confirma secretariado

Como havia antecipado o Jornal da Segunda, semanas atrás, o vereador reeleito Vinícius Guilherme Símili, do PDT, foi eleito presidente da Câmara Municipal de Assis e administrará o Poder Legislativo em 2.021.

A eleição ocorreu na manhã desta sexta-feira, dia 1º de janeiro, logo após a posse do prefeito reeleito José Aparecido Fernandes, do PDT, do vice-prefeito Aref Sabeh, do PSDB, e dos 15 vereadores eleitos no dia 15 de novembro.

A Mesa Diretora do Legislativo será composta por Símili (presidente), Delegado Ramão (vice-presidente), Gerson Alves (1º secretário) e Pastor Nivaldo (2º secretário).

O primeiro ato da nova Mesa Diretora será anunciar as Comissões Permanentes encarregadas de estudar e emitir pareceres dos projetos antes da votação em plenário.

Cabe à Mesa Diretora a nomeação dos cargos em comissão e de confiança.

SECRETARIADO – Antes da posse, o prefeito José Fernandes confirmou o secretariado que estará nomeando na segunda-feira.

A maior surpresa ficou por conta da indicação do advogado e radialista Ivan Décio Serra, suplente de vereador do PDT, para a Secretaria de Desenvolvimento. Nos bastidores, o comentário era que a pasta fosse ocupada pelo vereador Alexandre Vêncio ‘Cachorrão’, do PDT, enquanto Serra assumiria sua cadeira. Pelo jeito, a negociação não prosperou.

Serra assume o lugar do ex-vereador Paulo Mattioli Júnior, que deve ganhar um cargo no Gabinete Municipal.

Da equipe que concluiu a primeira Administração, também haverá mudança na Secretaria da Saúde. Sai o ex-vereador Adriano Romagnoli, que será deslocado para a área da Tecnologia da Informação. A servidora e ex-coordenadora do programa ‘Agita Assis’, Cristiane Bussinati, assume a secretaria que terá o desafio de coordenar a vacinação contra o novo coronavírus.

Veja como ficou o secretariado:

Educação: Professora Dulce de Andrade Araújo;

Saúde: Cristiane Bussinati;

Obras: Fábio Nossak;

Fazenda: Percy Cidin;

Governo: Luciano Bergonso;

Negócios Jurídicos: Marina Antunes Ribeiro;

Agricultura e Meio Ambiente: Ana Paula Rodrigues;

Assistência Social: Nadir Blefari de Almeida;

Esportes: César Nunes;

Cultura: Emerson Gonçalves;

Desenvolvimento Econômico: Ivan Serra.

Imagem: Arquivo C.M.A.