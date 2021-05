Sepultamentos em Assis neste sábado

Sepultamentos programados para este sábado, dia 1º de maio, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, às 10 horas, será sepultada a pastora Oirça Gonçalves de Almeida, de 65 anos, da Igreja do Evangelho Quadrangular. O velório acontece na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30.

Paulo Renato Dias Esteves, de 55 anos, morador de condomínio residencial no Inocoop, será sepultado no período da manhã.

