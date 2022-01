Sepultamentos em Assis neste sábado

Sepultamentos programados para este sábado, dia 22 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor José Ferreira da Costa, de 86 anos, está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10h30. O sepultamento ocorrerá às 11 horas.

O senhor João Silvério Sobrinho, de 81 anos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, mas o horário do sepultamento não foi definido.

O funcionário do Bradesco, Carlos Alberto Pinto Mesquita, conhecido pelo apelido de ‘Hulck’, que morreu em São Paulo, vítima de infarto fulminante na tarde desta sexta-feira, será velado na Catedral de Assis no período da tarde, mas não há previsão de horário para a chegada do corpo e não foi definido o momento do sepultamento.

A senhora Francisca Venâncio de Barros, de 82 anos, que morava na rua Adalberto de Assis Nazareth, está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional. O horário do sepultamento não foi definido ainda.

REGIÃO – Em Cândido Mota, no final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Isabel Maria de Jesus, que está sendo velada no Velório Municipal.

Na cidade de Paraguaçu Paulista ocorrerá o sepultamento da senhora Maria Rufino da Silva.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!