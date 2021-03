Sepultamentos em Assis neste sábado

Há quatro sepultamentos programados para este sábado, dia 20 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Luzia Machado Queiroz, de 83 anos, que morava na rua João Ramalho, na vila Santa Cecília, está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional. O horário do sepultamento não foi definido.

O senhor Mário Ambrósio, de 73 anos de idade, será sepultado no período da manhã.

O senhor Benedito Francisco da Silva, de 66 anos, que morava na rua Raimundo Rocha dos Santos, no Jardim Eldorado, será sepultado às 10 horas.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultada a senhora Maria da Conceição Batista, de 69 anos, que está sendo velada na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.

Em Cândido Mota, no final da manhã, às 11 horas, haverá o sepultamento da senhora Vilma Pereira do Carmo, de 68 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

Em Tarumã, no período da manhã, será sepultada a senhora Luzinete Gomes Rocha, que morreu no Hospital Regional de Assis.

Também em Tarumã, no final da manhã, às 10h30, ocorrerá o sepultamento do senhor Pedro Prentin, de 80 anos, morador da rua das Carpas. O corpo está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!