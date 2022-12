Sepultamentos em Assis neste dia 9 de dezembro

Quatro sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 9 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor Antenor Ferreira Gomes, de 71 anos. O velório acontece no Complexo Prudenciana, de onde sairá o cortejo fúnebre às 10h30.

O vendedor de garapas Heldei Maris de Almeida, de 68 anos, que trabalhava na rua André Perine, próximo ao antigo posto Parque Buracão, está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 14h30. O sepultamento está marcado para às 15 horas.

O jovem Matheus Carvalho Vilas Boas, de 24 anos, vítima de acidente na SP-333, será velado no Complexo Prudenciana, de onde deverá sair o cortejo fúnebre às 15h30. O sepultamento, inicialmente, está marcado para às 16 horas. Até por volta das 9 horas, a família ainda aguardava a liberação do corpo no Instituto Médico Legal de Marília, para ser transladado para Assis.

Thiago William Lopes, de 37 anos, vítima de acidente na SP-333, será velado no Complexo Prudenciana, de onde deverá sair o cortejo fúnebre às 15h30. O sepultamento, inicialmente, está marcado para às 16 horas. Até por volta das 9 horas, a família aguardava a liberação do corpo no Instituto Médico Legal de Marília, para ser transladado para Assis.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!