Sepultamentos em Assis neste dia 7 de maio

Quatro sepultamentos ocorrem em Assis neste sábado, dia 7 de maio.

No final da manhã será sepultada a senhora Maria Aparecida Garrafa de Oliveira, de 67 anos.

No início da tarde, às 14 horas, haverá o sepultamento do senhor Benedito Justo Filho, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 13h30.

Às 15 horas, será sepultada a senhora Paulina Berardo de Moura, de 91 anos. O velório acontece na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 14h30.

Logo depois, às 15h30, haverá o sepultamento do senhor João Antônio de Oliveira, de 68 anos, que está sendo velado na sala 4 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15 horas.

REGIÃO – Em Cândido Mota, ocorre o sepultamento do senhor Ézio Barrichelo, de 74 anos, que morava na rua Joaquim Antônio Marroni.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!