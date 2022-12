Sepultamentos em Assis neste dia 30 de dezembro

Há dois sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 30 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado o senhor José dos Santos Garcia, de 73 anos, que morava na rua Antônio Chirchia, no Jardim Três Américas e está sendo velado no Complexo Prudenciana, de onde sairá o féretro às 10h30.

O sepultamento de Helder de Arruda Leite, de 44 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, ainda não tem horário definido.

REGIÃO – O senhor Wilson Ramalho, de 65 anos, que está sendo velado no Centro Funerário Pax, em Assis, será sepultado em Cândido Mota, às 9 horas.

O sepultamento da senhora Maria Martins da Costa, de 65 anos, acontecerá às 16 horas, no Cemitério Municipal de Maracaí.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!