Sepultamentos em Assis neste dia 18 de junho

Três sepultamentos programados para este sábado, dia 18 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O senhor José Nilton Bernardo, de 73 anos, está sendo velado na capela do cemitério, mas não foi definido o horário do sepultamento.

O senhor Adnei Tibério Costa Peres, de 76 anos, está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional, mas a família não confirmou o horário do sepultamento.

A senhora Anair Gonçalves dos Santos, de 89 anos, está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, mas também não foi definido o horário do sepultamento.

REGIÃO – Em Paraguaçu Paulista, às 16 horas, será sepultado o senhor Valdemar Ferreira França, de 78 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

O senhor João Alves de Barros, de 89 anos, está sendo velado em Agissê, distrito de Rancharia, mas o horário do sepultamento não foi definido ainda.

Em Maracaí, estará sendo velado, a partir das 14 horas, o senhor Alberto Antônio Ludwig, de 66 anos, que será sepultado no distrito de São José das Laranjeiras no domingo, dia 19.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!