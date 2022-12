Sepultamentos em Assis neste dia 12 de dezembro

Há três sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 12 de dezembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultado o senhor Antônio Carlos da Silva Rocha, de 55 anos, que está sendo realizado no próprio cemitério.

O velório do comerciante José Roberval Dias, de 65 anos, proprietário do antigo ‘Bar Café Brasil’, que funcionou na avenida Rui Barbosa, em frente a Prefeitura de Assis, acontece na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 15 horas. O sepultamento está marcado para às 15h30.

No final da tarde, às 16 horas, será sepultado o senhor Osvaldo Cláudio da Silva, de 54 anos, que será velado na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!