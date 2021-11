Sepultamentos em Assis nesta sexta-feira

Há dois sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 5 de novembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

O jovem publicitário Vinícius Bueno, de 27 anos, que estava internado na UTI-COVID do Hospital Regional de Assis, será sepultado no início da manhã.

No período da tarde haverá o sepultamento do mototaxista Nilson Pertico, de 62 anos, vítima de acidente de trânsito ocorrido na avenida Vereador Davi Passarinho e que estava internado no Pronto-Socorro Referenciado do Hospital Regional. O velório acontecerá no Complexo Prudenciana, mas o horário do enterro não foi definido ainda.

REGIÃO – Na cidade de Cândido Mota, haverá o sepultamento do senhor José Antônio Rodrigues, de 73 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Em Tarumã, será sepultado o senhor Luís Faustino, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!