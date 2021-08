Sepultamentos em Assis nesta sexta-feira

Há dois sepultamentos programados para esta sexta-feira, dia 6 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Iraci Vieira Caputi, de 82 anos, que morava na rua Padre Gusmões, está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional. O horário do sepultamento ainda não foi definido.

A senhora Sônia Augusto Mendes, de 69 anos, que morreu em Maringá, está sendo velada no próprio cemitério de Assis. O sepultamento está marcado para às 10h30.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!