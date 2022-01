Sepultamentos em Assis nesta segunda-feira

Há três sepultamentos programados para esta segunda-feira, dia 17 de janeiro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada a senhora Benedita Daniel, de 93 anos de idade.

Na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, será velado o policial rodoviário aposentado e radialista Egesiel Silva, de 77 anos, que morreu em Ribeirão Preto. O horário do sepultamento ainda não foi definido pela família.

O senhor Dácio Pires Nascimento, de 59 anos, que morreu em Ilha Bela, será velado no Centro Funerário São Vicente no período da tarde. A previsão é que o corpo chegue a Assis por volta das 14 horas. Não foi definido o horário do sepultamento.

REGIÃO – A senhora Vera Lúcia Vasconcelos Moreira, de 66 anos, que está sendo velada na sala do Centro Funerário São Vicente, em Assis, será sepultada em Maracaí no final da manhã.

Em Cândido Mota, haverá o sepultamento da senhora Maria José Fernandes de Oliveira, de 61 anos, que está sendo velada no Velório Municipal daquela cidade.

No final da tarde, às 17 horas, será sepultada em Pedrinhas Paulista a senhora Cleuza Aparecida Totti da Silva, de 68 anos, que está sendo velada no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!