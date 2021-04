Sepultamentos em Assis nesta quinta-feira

Há três sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 22 de abril, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da manhã, será sepultada a senhora Leda Chaves dos Santos, de 65 anos de idade.

Logo depois, às 10h30, será sepultado Luciano Palmieri, de 46 anos, que morreu na cidade de Marílias.

No final da manhã, às 11 horas, ocorrerá o sepultamento do senhor Hivaldo Gonçalves dos Reis, de 79 anos, que morava na rua Barão do Rio Branco. O velório acontece na Catedral de Assis, de onde sairá o féretro às 10h30.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!