Sepultamentos em Assis nesta quinta-feira

Há sete sepultamentos programados para esta quinta-feira, dia 25 de março, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Maria Caetano de Lima, de 72, será sepultada no início da manhã, às 9 horas.

Também no início da manhã, às 9 horas, será sepultada a senhora Eli Rodrigues Camargo, de 76 anos, que foi velada na sala 4 do Centro Funerário São Vicente.

Celso Venâncio está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 10h15. O sepultamento está marcado para às 10h30.

A senhora Maria Angélica Pereira de Souza, de 76 anos, também será sepultada no período da manhã.

A senhora Iracema Ferrarini Marques Porto, de 97 anos, está sendo velada na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13h45. O sepultamento acontecerá às 14 horas.

O senhor Orlando Brás da Silveira, de 85 anos, está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13h45. O sepultamento ocorrerá no início da tarde, às 14 horas.

Ainda não foi definido o horário do sepultamento do senhor Antônio João Paulino Donato, de 80 anos.

REGIÃO – Em Cândido Mota, no período da manhã ocorre o sepultamento do senhor Aparecido Lau de Oliveira, de 59 anos, morador da rua Gerson Camolesi, no Jardim Tangará.

Na cidade de Paraguaçu Paulista, no período da tarde, será sepultada a senhora Aparecida Ferreira de Souza, de 68 anos, moradora da rua Jair Garcia Nogueira, no Jardim das Oliveiras. O corpo está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!