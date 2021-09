Sepultamentos em Assis nesta quarta-feira

Há quatro sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 8 de setembro, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 10h30, será sepultado o senhor Milton de Souza Reis, de 84 anos, que está sendo velado na sala nobre do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 10 horas.

No início da tarde, às 14 horas, acontecerá o sepultamento de Celso Pereira da Silva, de 55 anos, que está sendo velado na sala 7 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 13h30.

No período da tarde, às 14h30, será sepultada Márcia Aparecida de Moraes, de 52 anos, que está sendo velada no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, de onde sairá o féretro às 14 horas.

No final da tarde, às 16 horas, haverá o sepultamento do senhor Anésio Bertolucci, de 94 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o cortejo fúnebre às 15h30.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!