Sepultamentos em Assis nesta quarta-feira

Há sete sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 23 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

A senhora Neide Aparecida Melico da Cruz, de 72 anos, que morava na rua Luiz Nóbile, na vila Souza, será sepultada no início da tarde.

A senhora Aparecida do Carmo Bonini Leite, de 62 anos de idade, está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza. O horário do sepultamento não foi definido.

O senhor Jair de Oliveira, de 64 anos, que morava na rua José de Alencar, na vila Xavier, está sendo velado no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, esquina do Hospital Regional de Assis. O horário do sepultamento ainda será definido.

O senhor José Benedito Teixeira, de 91 anos, que está sendo velado na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, será sepultado no início da tarde, às 13h30.

O bancário e diretor do Sindicato dos Bancários de Assis, Clóvis Antônio da Silva, de 57 anos, está sendo velado na sala 3 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13 horas. O sepultamento está marcado para às 13h30.

A senhora Irene Vieira Bispo, de 91 anos, moradora da rua Senhor do Bonfim, na vila Ribeiro, está sendo velada no próprio cemitério, mas o horário do sepultamento não foi definido.

A senhora Conceição Maria Teixeira, de 91 anos, moradora da rua Professor Charles Fraga Moreira, no Jardim Europa, está sendo velada na Catedral de Assis. O horário do sepultamento ainda será definido pela família.

REGIÃO – Na cidade de Paraguaçu Paulista será sepultado Antônio Roberto Pereira, de 63 anos, que está sendo velado no Velório Municipal.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!