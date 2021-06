Sepultamentos em Assis nesta quarta-feira

Há seis sepultamentos programados para esta quarta-feira, dia 2 de junho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da manhã foi sepultada Maria Antônia Matiusso Spaner, que morreu na cidade de Londrina, no Paraná.

Às 9 horas aconteceu o sepultamento do comerciante Benedito Furnier, de 62 anos, o ‘Dito do bar’, que era proprietário de um estabelecimento comercial nas proximidades do estádio municipal Marcelino de Souza.

A senhora Carolina Petri Torretcta, de 98 anos, está sendo velada na sala 1 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza, de onde sairá o féretro às 9h30. O sepultamento está marcado para às 10 horas.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultada Maria Aparecida dos Santos Teodoro, de 55 anos de idade, que faleceu no Hospital Regional de Assis.

No mesmo horário acontecerá o sepultamento de Simone Patrícia França Borges da Silva, de 37 anos, que morreu em sua residência, na rua Edson Del Massa, no Parque Colinas.

O velório do senhor Deusdete Ruiz da Silva, de 60 anos, que morava na rua Nelson Rosa, na vila Cláudia, acontece no Centro Funerário Pax, na rua Smith Vasconcelos, na esquina do Hospital Regional, mas não foi definido o horário do sepultamento.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!

398 – Atualizado às 9h20