Há um sepultamento programado para este sábado, dia 7 de agosto, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No período da tarde, às 16 horas, será sepultada Maria de Lourdes da Silva Martins, de 56 anos, que morava na rua Guilherme da Cunha Cônsoli, no Residencial Vila Bela. O velório ocorre na capela do Parque Colinas, de onde sairá o féretro às 15 horas.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!