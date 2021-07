Sepultamento em Assis neste domingo

Há um sepultamento confirmado para este domingo, dia 11 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 13h30, será sepultada a senhora Leni Marcelina Duas Muler, de 78 anos, que está sendo velada na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, de onde sairá o féretro às 13 horas.

A administração do Cemitério Municipal ainda não tem definido o horário do sepultamento do ex-prefeito de Assis e ex-deputado estadual Tufi Jubran, que morreu em São Paulo.

Dependendo do horário que o corpo chegar em Assis para o velório e últimas despedidas, o sepultamento pode acontecer na segunda-feira.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!