Sepultamento em Assis neste dia 16 de julho

Há um sepultamento programado para este sábado, dia 16 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No final da manhã, às 11 horas, será sepultado Claudinei Lourenço Machado, de 48 anos. O velório acontece no Complexo Prudenciana, de onde sairá o féretro às 10h30.

ONTEM – No final da tarde desta sexta-feira, dia 15 de julho, aconteceu o sepultamento do senhor Cândido Francisco Zapata, o ‘Candinho‘, que estava com 86 anos. Durante muitos anos, ele defendeu a equipe de bochófilos do Assis Tênis Clube e da Seleção de Assis em competições regionais.

Aos familiares e amigos, nossos sentimentos!