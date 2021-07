Sepultamento em Assis nesta quarta-feira

Há um sepultamento programado para esta quarta-feira, dia 7 de julho, no Cemitério Municipal da Saudade, em Assis.

No início da tarde, às 14 horas, será sepultada a senhora Maria Carmen Ramos Noronha, de 74 anos, conhecida por ‘Carminha’, víuva de Wilson Noronha. Ela morreu em São Paulo, vítima de uma parada cardio-respiratória. O velório acontece na sala 2 do Centro Funerário São Vicente, na avenida Abílio Duarte de Souza.

REGIÃO – Na cidade de Florínea acontecerá o sepultamento da senhora Maria do Rosário de Vasconcelos Cerqueira, de 68 anos de idade.

ONTEM – No final da tarde desta terça-feira, dia 6 de julho, às 17 horas, foi sepultado o servidor público municipal Marcelo Fernandes Amorim, que trabalhava no Cemitério Municipal da Saudade, onde ele foi velado pela família e amigos antes do sepultamento.

