Semana mostra desaceleração de casos novos de COVID

Parece ser uma boa notícia, mas não o suficiente para tranquilizar e, muito menos, reduzir as regras de proteção para se evitar a transmissão do vírus.

O boletim divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde na manhã desta quinta-feira, dia 22 de abril, manteve uma sensível desaceleração de novos casos da doença, embora os números sejam extremamente superiores aos verificados no segundo semestre de 2020.

De acordo com a publicação, no intervalo de dois dias -quarta-feira não houve boletim por ser feriado- a cidade registrou 45 novos casos da doença e chega a 7.859 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

No período de uma semana -15 a 22 de abril-Assis teve uma média diária de 40 novos casos. Na semana anterior -8 a 15- eram cerca de 92 registros ao dia. De agosto a novembro de 2020 foram confirmados, 10 casos diários aproximadamente.

Dos 7.859 registros positivos, a Secretaria da Saúde informa que 7.167 pessoas podem ser consideradas ‘recuperadas’ da doença por terem concluído isolamento domiciliar ou recebido alta médica.

MORTES – No entanto, a média de óbitos continua assustadora. Assis chega a 217 mortes provocadas por complicações da doença desde o início da pandemia.

Só no mês de abril, foram 66 registros, que equivalem a três óbitos a cada 24 horas.

As mais recentes vítimas fatais da doença, segundo o boletim da Vigilância Epidemiológica, foram duas mulheres de 65 anos de idade e um homem com 49. As três mortes ocorreram na quarta-feira, dia 21 de abril.

Das 29.479 notificações verificadas nas unidades de saúde desde o início da pandemia, 20.238 exames apresentaram resultados negativos.

Nesta quinta-feira, 1.382 pessoas aguardaram análise de exame para encerramento de caso.

HOSPITALIZADOS – De acordo com a Vigilância Epidemiológica, nesta quinta-feira, dia 22, a cidade tinha 104 pacientes se recuperando da COVID-19 nos três hospitais da cidade, que permaneciam com 100% de taxa de ocupação nos leitos de UTI.

Desse total de hospitalizados, 60 são moradores de Assis e 44 da região.

Dos pacientes assisenses, 20 estavam em leitos de UTI, sendo 10 mulheres e 10 homens.

Nas enfermarias, estavam 24 homens e 16 mulheres.

A Secretaria da Saúde não informa a idade dos pacientes.

Número de hospitalizados continua alto