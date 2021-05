Sem velório, Maurício Toni será sepultado nesta sexta-feira

Está marcado para esta sexta-feira, dia 28 de maio, em horário a ser definido pela administração do Cemitério Municipal da Saudade, o sepultamento do tradicional morador da vila Prudenciana, Maurício Toni, de 72 anos de idade, que era revendedor do Hiper Saúde Bauru no Avenida Max.

Por conta do risco de transmissão do coronavírus, foi estabelecido que não haverá velório. Alguns poucos familiares poderão acompanhar, à distância, o sepultamento.

Maurício Toni morreu na tarde desta quinta-feira na Santa Casa de Misericórdia de Assis.

Apesar de ter recebido as duas doses da vacina contra a COVID-19, Maurício Toni testou positivo para a doença e fazia isolamento domiciliar com monitoramento.

Na madrugada desta quinta-feira ele passou mal e pediu ajuda a um amigo, que prestou o primeiro socorro.

Levado à Santa Casa de Misericórdia, ele teria sofrido um infarto no quarto e não foi possível reanimá-lo.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos!