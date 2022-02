Sem prever data, Civap anuncia reabertura de leitos de Covid no HR; enquanto isso, Paraguaçu socorre Assis

Na manhã desta segunda-feira, dia 31 de janeiro, em Marília, durante visita do governador João Dória Júnior, o presidente do Civap -Consórcio Intermunicipal do Vale Paranapanema-, Oscar Gozzi, e o prefeito de Quatá, Marcelo Pechio, anunciaram a autorização de reabertura dos leitos de enfermaria e UTI no Hospital Regional de Assis para o atendimento dos casos de Covid-19, interrompido desde 31 de dezembro por decisão do Comitê Regional de Contingenciamento.

Desde o dia 1º de janeiro, apesar da explosão dos novos casos da doença, o Hospital Regional de Assis não recebe mais os pacientes de Covid e os pacientes de Assis e região passaram a depender de vagas no Hospital das Clínicas, em Marília.

Nesse período, foram registradas algumas mortes na UPA de Assis, de pacientes que aguardavam uma vaga em Marília, que passou a ser a única referência para a região.

Na semana passada, dia 25 de janeiro, Paraguaçu Paulista se movimentou e conseguiu reabrir os leitos na Santa Casa daquela cidade para os usuários do SUS.

Nesta segunda-feira, dia 31 de janeiro, dois assisenses já ocupavam leitos de UTI e um estava na enfermaria da Santa Casa de Paraguaçu Paulista, enquanto o Hospital Regional permanece com os leitos desativados.

Ourinhos também foi mais rápido do que Assis e reabriu leitos de UTI e enfermaria para pacientes de Covid-19 naquela microrregião.

CIVAP – Na noite desta segunda-feira, dia 31 de janeiro, após o encontro com o governador João Dória, em Marília, o Civap noticiou a autorização de reabertura dos leitos de Covid 19 no Hospital Regional de Assis, mas, em nenhum momento, foi anunciada a data da retomada dos serviços.

Diz a nota do Civap: “A semana começa com boas notícias e esperança no atendimento Covid-19 na região de Assis.

Durante agenda em Marília na manhã desta segunda-feira, 31, o governador João Dória anunciou a abertura de 30 leitos Covid-19 (20 de Enfermaria e 10 de UTI), no Hospital Regional de Assis, os quais foram recentemente solicitados pelo Conselho de Prefeitos do CIVAP.

Os leitos irão beneficiar diretamente pacientes de Assis e região que precisam de internação para tratamento do Covid-19.

O CIVAP agradece a sensibilidade e presteza do Governo do Estado no atendimento da solicitação realizada.”

Prefeitos do Civap anunciam reabertura de leitos no HR

Reprodução